傷者持磚頭殺害斬人者囚10年　堅稱正當防衞二審開庭

內蒙古46歲教師郝某某，2020年與一名郭姓男子發生爭執，隨後更被對方持菜刀砍傷。郭男手上刀具被搶走後，在逃離現場期間反被郝男用磚頭砸中臉部，最終在醫院治療20多天後死亡。法院一審認定郝男故意傷害罪成，被判囚10年。郝男堅稱自己是正當防衞，辯護律師為其進行無罪辯護，並對一審判決不服上訴。案件近日在內蒙古興安盟中級人民法院二審開庭審理，無當庭宣判。

內媒周日（15日）報道，郝某某當年與郭某某因打散工的工資問題發生爭吵，後者在憤怒下持菜刀砍向對方。郝被連砍4刀後，與同行的王某某奪下斬人者的菜刀。郭男逃離現場超過50米後，與追來的郝男相遇，雙方再次發生衝突。郝男持磚頭將對方打傷，郭男最終傷重不治。警方發出的司法鑑定書顯示，郭男臉部的顴弓骨折，是被磚塊擊打形成。

法院二審開庭時，控辯雙方就郝男的行為是否構成正當防衞進行激烈辯論。公訴機關認為，郭男手中的刀具被奪下後離開現場，傷害郝男的意圖實質已經結束，而兩人再次相遇的衝突則屬於互毆，郝男的行為應認定為故意傷害。郝男的辯護律師朱孝頂表示，案件並未當庭宣判，他們將繼續為其做無罪辯護。