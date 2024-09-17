武漢大學琉璃瓦被炒賣惹議　官方未鑑定是否文物

湖北武漢大學櫻園學生宿舍櫻頂閣樓近日進行維修，屋簷上的琉璃碧瓦跌落，吸引大批學生前往「尋寶」。有同學拾獲後收藏，更有人在網上二手交易平台出售琉璃瓦片，最高一塊被炒賣至3,650元人民幣（約4,066港元）。惟外界正爭論該批琉璃瓦片是否屬於文物，官方至今未公布，對此要求學校和文物部門都應盡早給予明確說法。

武漢大學櫻園學生宿舍櫻頂閣樓日久失修，琉璃瓦破損嚴重，瓦片警行從屋頂掉落，在上月已進行維修施工。隨後在某二手平台搜尋發現，有賣家出售武漢大學的琉璃瓦片，目前已有多人購買。有賣家介紹，瓦片是掉落後拾到的，歷史很久遠，應該是文物，最近有很多人諮詢。

原來此次翻新的建築於2001年列入全國重點文物保護單位，屬於不可移動文物，但翻新拆除的琉璃瓦片是否屬於文物，則需由專家認定。惟官方至今未發布鑑定結果，已有賣家利用此噱頭出售時提高價格獲利。內媒周日（15日）報道，若官方證實該批瓦片是文物，則不能由個人收藏或隨意出售；若證實不是文物，涉事賣家可能涉嫌虛假宣傳。