趁風打劫　海口市酒店房間抬價近7倍

超強颱風「摩羯」本月初吹襲海南期間，當地部分地區停水停電，導致住宿價格出現波動異常。海南省市監局日前徵集住宿價格違法行為線索，上周六（14日）曝光4宗涉嫌價格違法案件。其中在海口市秀英區，有酒店將房價最多漲近7倍。

根據群眾投訴舉報，上周三，海南省市監局依法對海口市秀英區偉華公寓酒店進行檢查，發現該酒店平時客房銷售價格為每間每晚87至275元（人民幣、下同，約97至307港元），於9月7日至8日提高至每間每晚604.8至1043.4元（約674至1,163港元）。該酒店在摩羯影響期間借機大幅漲價，哄抬客房價格，擾亂市場價格秩序，社會影響惡劣，其行為涉嫌違反《價格法》、《價格違法行為行政處罰規定》，屬於哄抬價格違法行為。海南省市監局擬作出罰款20萬元（約22萬港元）的行政處罰。

除上述酒店外，海口市美蘭捌玖捌商務酒店、海南欣住酒店管理有限公司，以及海南凡幾酒店管理有限公司也分別因在摩羯吹襲期間借機大幅漲價，或標示虛假或者使人誤解的客房價格，同樣被海口市監局擬分別作出與上述罰款金額相同的行政處罰。