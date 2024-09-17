華遊客赴俄餐館集體食物中毒　店東被拘留

內媒周一（16日）報道，來自同一個旅行團的多名中國遊客，上周四（12日）晚在俄羅斯莫斯科一間中餐館用餐後，出現腹瀉、發燒症狀。有老人因晚上腹瀉頭暈，走動時撞牆致頭部受傷，亦有人無法自控腹瀉弄髒床單。警方提供給遊客的文件顯示，事件導致9名中國公民被送院治療，餐廳負責人已被拘留。有遊客指摘，旅行社一直沒給出明確說法，僅僅補償兩個景點不足以彌補，認為應作賠償。

遊客透露，他們是上周三（11日）從四川成都出發赴俄的旅行團，大家簽合約的旅行社各不相同，行程首站為莫斯科，團隊有25人，包括多名長者。導遊翌日安排他們在莫斯科一間中餐館就餐後多人不適，共有9人腹瀉、4人發燒。遊客憶述，該中餐館人很多，幾乎都是中國遊客，當天食物中有魚、豬蹄、紅燒肉、翠玉瓜、番茄湯等，他們起初懷疑是肉有問題，但後來溝通時發現團內部分只吃了素菜的人也出現症狀。團內病情較輕及沒症狀的14名旅客繼續出發往聖彼得堡，病情較重的旅客留在莫斯科治療。

有病情較重的長者表示，上周五（13日）救護車將多名病重者送院，直到晚上才就診完離開，期間只是驗血、驗便，結果是不明原因的細菌感染，開藥讓她自行購買。當地警方當晚向他們錄口供約一個小時，並讓她簽署幾份文件，期間只有幾名留學生做翻譯，溝通並不順暢，她也不清楚簽署文件的具體內容。期間警方曾向部分遊客展示錄像顯示後廚凌亂，魚是死的，魚池的水也是污黃的。涉事地接旅行社相關負責人表示，該中餐館已開業多年，長期與中國旅行社合作，不清楚為何會出現這種狀況。旅行社已協調旅客就醫，也會與他們商談賠償事宜。