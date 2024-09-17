貝碧嘉過境海陸空交通受阻　高壓電纜吹跌電死2人

颱風「貝碧嘉」周一（16日）登陸上海後過境江蘇，為當地海陸空交通帶來不同程度影響，現已減弱為熱帶風暴。江蘇昆山市有高壓電纜被風吹落地，導致兩名途人觸電死亡；陽澄湖大閘蟹養殖戶則指，颱風過境造成的損失巨大。貝碧嘉的中心已於周二（17日）凌晨零時前後由江蘇南京市移入安徽滁州市，將於當晚移入河南。中央氣象台發布颱風藍色預警和暴雨黃色預警，預料未來3日蒙古中部、河北北部及東北地區中南部等地有較強降雨。

貝碧嘉過境江蘇期間，當地高速公路尤其是跨江大橋的交通受到較大影響。周日（15日）晚起崇啟大橋實施封閉管理，蘇州市關閉所有高速入口。截至周一晚上8時，南通、無錫、常州、鎮江部分地區高速公路仍採取封閉、限速、限車型、收費站關閉等管制措施，多條跨江大橋實施封閉管理，而崇啟大橋、滬蘇通大橋、蘇通大橋已陸續恢復通行。長三角鐵路在對受影響路線旅客列車臨時停運的同時，對原計劃停運途經杭昌高鐵、皖贛線、寧蕪線、蕪銅線等路線部分旅客列車，安排陸續恢復行駛。

水路交通方面，長江江蘇段周日中午起全面停航。南京62家港口企業以及14家水上遊覽單位全部暫停經營，全市內河通航水域實施臨時交通管制，288艘船舶錨泊停航，8處水上施工項目暫停施工，蘇皖界河的4個安徽渡口同樣停運。截至周一中午，南京機場計劃執飛航班277架次，較上周同期飛行計劃取消318架次，至同日下午6時50分已執行進港航班89架次，出港航班129架次。機場運行基本正常。周一暫停運行的南京機場中心客運站，周二上午8時已恢復。

昆山市周市鎮蕭林路和橫涇路交界一條10千伏電纜，周一被受颱風影響落地，導致途經該處兩名居民觸電身亡。官方澄清兩名死者並非速遞員，另網傳有男子關窗時被風吹墮樓身亡，亦屬謠言。陽澄湖大閘蟹養殖戶蘇先生受訪稱，這次颱風過境，當地幾乎每家養殖戶都有圍網被吹倒，讓蟹跑掉。他養了20畝大約2,500公斤的大閘蟹，直言很多年沒遇到過這麼大風。