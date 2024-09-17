王文濤晤意外長　批歐盟反補貼調查草率拒絕華方案

歐盟下周將就加徵中國電動車關稅最終草案表決，中國商務部長王文濤周一（16日）在意大利羅馬會見該國副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani），對歐盟委員會草率、迅速地完全拒絕了中方提出的一攬子方案，沒展現出通過磋商妥善解決問題的政治意願表示遺憾。

王文濤與塔亞尼會談期間，重點討論歐盟對華電動車反補貼調查、中小企業合作等議題，雙方積極評價雙邊經貿關係。王文濤指出，歐盟對華電動車反補貼調查是當前影響中歐經貿合作的重大問題，影響中歐、中意的貿易和投資合作，嚴重打擊了中國企業致力於歐洲市場發展的信心。他希望歐盟委員會響應各方呼聲，根據中歐領導人達成的共識，通過對話磋商妥善解決中歐經貿分歧。

據中國商務部通報，塔亞尼稱近日與歐盟委員會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯通話，要求嚴格按照世貿組織規則及歐盟相關法律規定處理此案，避免因此案干擾中歐經貿合作。意政府希望歐中雙方通過對話磋商達成解決方案，同時歡迎中國車企選擇投資意大利。但有美媒指出，塔亞尼已當面表明，意大利支持歐盟對華電動車加徵反補貼關稅。