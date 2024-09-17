美誠月餅疑假香港品牌　直播帶貨公司遭立案

中秋前夕，內地網紅「瘋狂小楊哥」和他的三隻羊網絡科技有限公司旗下主播，直播帶貨力推「香港美誠月餅」，被揭在香港買不到且產地並非香港。安徽省合肥高新區市場監督管理局周二（17日）通報，對三隻羊在直播中涉嫌誤導消費者等行為已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。

三隻羊註冊地所在的合肥高新區市場監督管理局發布情況通報，當局聯合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依法查處，同時感謝廣大媒體和網民的關心和監督。第三方數據平台顯示，過去一個月美誠禮品牌在抖音上銷售額約5,000萬至7,500萬元（人民幣，下同，約5,500萬至8,250萬港元），其中三隻羊為美誠月餅帶貨100萬至250萬元（約110萬至275萬港元）。多個美誠月餅品牌代理商表示，該公司在香港沒門店，產地基本都是廣州和佛山。隨着輿論發酵，美誠月餅的產地、質量等諸多細節陸續受質疑。

廣東省廣州市花都區市場監管局回應指，已核查涉事的廣州市美誠食品有限公司，該企業提供了香港美誠食品集團有限公司在香港註冊的商事登記資料，出具了香港美誠食品集團有限公司在香港註冊「MEISUN」、「美誠」、「香港美誠月餅」商標的相關證明，同時提供該企業與香港美誠食品集團有限公司之間的商標使用授權等文件。針對是否涉及虛假宣傳，因涉及面較廣，涉事生產商和帶貨公司分屬不同地域，跨地域核查需要協調多方屬地監管部門，花都區市監局稱將加緊加快推進核查進度，依法依規處理。