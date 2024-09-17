美再對台軍售　涉及軍機備件維修總值2.28億美元

美國國防安全合作局（DSCA）周一（16日）公布，美國國務院批准向台灣提供軍機及相關設備的備件維修、退還和重新運送服務，總值約2.28億美元（約17.8億港元），局方已向美國國會提供上述軍售案的所需認證。

這是美國總統拜登任內第16度對台軍售，DSCA指台灣要求採購項目包括軍機及相關設備的機密和非機密備件返還、修理及重新裝運；政府和承包商工程、技術和後勤支援服務；以及其他相關後勤和計劃支援。

美方表示，今次軍售案能支持台灣武裝部隊現代化及維持可靠防衞能力，符合美國國家、經濟及安全利益，同時有助加強台灣安全與應對威脅的能力，維持區內政治穩定、軍事平衡及經濟發展。

台灣國防部指，中國大陸常態化灰色地帶侵擾台灣，壓迫台軍海空域訓練空間與反應時間，美方今次同意供售的航材零附件修理回運，有助於維持台灣空軍各型機裝備戰備及妥善。美國基於《台灣關係法》與對台六項保證，持續協助台灣維持足夠的自我防衞能力，是維持區域穩定的基礎，台方誠摯感謝美國的軍售決定。