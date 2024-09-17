美警告大陸軍演規模愈趨大型複雜　為攻台準備

美國空軍及太空軍協會周一（16日）起一連3天，舉辦的「空軍、太空與網絡」會議。 美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）首天發表演說時，警告中國大陸軍演的規模愈趨大型和複雜，專為攻擊和封鎖台灣而作準備。他強調，自己不是指太平洋地區的戰爭即將爆發或不可避免，而是可能性正在增加並將繼續增加。

肯德爾向主要為空軍及太空軍人員的觀眾表示，過去15年自己密切關注中國軍事發展，認為中國不是「未來的威脅」，而是「今天的威脅」。他指出，中國繼續大力投資發展軍力、作戰概念、組織及武器，專用於打擊美國及其盟友在西太平洋地區的投送力量，針對美國空軍基地和航母等海陸資產。中國又繼續擴大其核武力量及在網絡的作戰能力，他預期這些趨勢都會持續下去。他指​​出，美國必須為未來潛在的衝突做好準備，並列出空軍和太空軍為此而努力的多種方法，包括為實現作戰要求而採取的大規模現代化舉措。

另外，前美國在台協會理事主席卜睿哲同日在華盛頓智庫布魯金斯學會發表文章，警告大陸對台軍事威脅及非軍事脅迫，是美國與台灣安全夥伴關係的挑戰，也是美國在東亞的挑戰，下任美國總統需小心應對。