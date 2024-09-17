中俄海軍海警罕有同時聯演　於日本海射導彈

俄羅斯近日在多個海域舉行近30年最大規模的「大洋-2024」演習，解放軍派艦艇參演，兩國軍艦在日本海組成聯合編隊發射導彈和炮彈。俄軍近日也參加解放軍的「北部·聯合-2024」演習，雙方艦艇編隊赴太平洋相關海域聯合巡航，至周日（15日）完成第一階段實兵演練。此外，中國派出海警艦梅山號和秀山號，周一（16日）赴俄執行聯演聯巡任務。

中俄海軍艦艇上周二（10日）起至一連7日在太平洋、北冰洋、波羅的海、裏海、地中海等多個水域開展「大洋-2024」演習。俄國防部表示，俄方這次派出超過15艘戰艦參演，其太平洋艦隊海軍航空兵和航空太空軍10多架飛機和直升機亦有支援。中方則派出西寧號、無錫號驅逐艦，以及臨沂號護衞艦參演，期間中俄聯合戰艦編隊動用數架KA29空降武裝直升機、數艘「白嘴鴉雛」式快艇和電子戰艦載班組，清除了假想敵無人快艇和無人機的攻擊威脅。

俄國防部指出，多艘現代化大洋拖船為編隊提供反水雷保障，海軍航空兵圖142和伊爾38反潛巡邏機提供了空中遠程反潛警戒保障，KA27PL艦載直升機使用深潛式聲吶完成了搜索潛艇的任務，反潛機利用RBU6000火箭深彈發射器，向偵測到的假想敵潛艇投放了深水炸彈。此外，俄羅斯潘捷列耶夫上將號驅逐艦動用了艦炮和匕首防空導彈系統，打擊空中目標。

中國人民解放軍新聞傳播中心官方微博周一發文稱，上周三（11日）至周日「北部·聯合-2024」演習展開第一階段的實兵演練，中俄海空兵力以紅藍對抗、交替指揮的方式，在日本海某海域完成中俄海上艦艇編隊混合編組防空、聯合反潛、錨地防禦等課目演練任務，充分檢驗雙方的戰術指揮協同和聯合行動能力。

中國海警周一亦宣布，派出海警艦梅山號和秀山號組成的編隊，前往執行中俄海警2024年聯演聯巡任務。俄羅斯外交部駐海參崴辦事處周二（17日）發布消息稱，上述中國海警艦抵達海參崴，與俄羅斯聯邦安全局濱海邊疆區邊防局進行聯合演習和巡邏。據早前報道，這次是中俄海警首次聯演聯巡任務。