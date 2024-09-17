福建號航母改用硬式防火門　提升內部防護能力

正在進行第4次海試的中國首艘國產電磁彈射型航母福建號，繼早前首次釋出彈射系統測試的畫面後，近日艦上機庫內部結構也首度曝光。當中，機庫防火門基本上摒棄了前蘇聯技術路線的軟式防火簾門設計，轉為接近美式的硬式防火門，引起外界關注。

解放軍官方宣傳帳號近日連續播出名為《淬火》的宣傳片，展示福建號上重要的機庫內部結構。比起6萬噸級的遼寧號和山東號航母，逾8萬噸級的福建號機庫更巨大，可容納更多艦載機。航母最脆弱的位置分別為彈藥庫、艦內燃油艙、飛行甲板下方的艦載機燃油缸，以及容納艦載機的機庫，機庫在實戰中受攻擊後很易起火，防火門成為控制起火區必不可少的重要裝備。相較軟式防火簾門，硬式防火門不僅能起到消防隔離作用，還具備一定程度上的防爆功能，更有效保護其他區域的人員和裝備。

相對軟式防火簾門，硬式防火門在材質、用料和收放系統等方面成本較高。由於需要設置滑動收放裝置，硬式防火門佔用空間亦相對較大。內媒指，透過這小小的細節改變，更能體現出解放軍海軍對航母內部防護能力的注重和提升，以及對實戰生存能力提出了更高的要求。