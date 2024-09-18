北京疑藉外國華人干政　恐助長排華情緒

美媒周一（16日）報道指，美國紐約州華裔前官員孫雯涉嫌收受利益影響州政府一案，是中國企圖影響西方民主國家政治的手段，英國、德國、加拿大、澳洲等地也出現類似狀況，但各國的應對方式引起針對華裔社群的疑慮。

報道引述情報分析人員指，這些秘密活動都有相同模式，聘僱當地華裔移民建立滲透政治權力的渠道，致力令批評北京的聲音消失。中方海外行動以往聚焦在取得產業科技、軍事、通訊等機密技術，但孫雯案與此有別，旨在影響包括台灣地位與壓迫維吾爾族等政治議題，朝向有利北京的話語權。分析指出，中方將工作方向移至對國際局勢不甚了解的地方政府，如這些做法代價不高，中方人員或更大膽。

前白宮國家安全委員會中國事務主任特平（Matt Turpin）認為，孫雯案重點並非美國華裔人士從事犯罪行為，而是中國政府及其高官意圖將公民置入州政府官職，認為拜登政府應宣布孫雯夫婦等涉案4人列為不受歡迎人物。然而，西方國家打擊中國勢力介入地方政治的做法，在各國也引起針對中國移民與種族主義的質疑，令美國華裔社群必須面臨為認同與忠誠表態的困難，恐助長排華情緒。