傳黎巴嫩爆炸傳呼機於台生產　品牌稱僅授權用標籤

黎巴嫩南部及首都貝魯特周二（17日）發生傳呼機集體爆炸，造成死傷枕藉。英國傳媒周三（18日）引述消息人士稱，真主黨訂購的5,000部傳呼機是在台灣製造，相信中途有以色列特工在內放置小量炸藥，之後透過遠程操控引爆。製造商金阿波羅最初回應指，初步研判可能是出貨後、在送抵黎巴嫩前被動手腳。金阿波羅始創人兼董事長許清光之後澄清，爆炸傳呼機是由歐洲一間代理商製造，該公司獲授權使用金阿波羅品牌標籤，但產品並非由金阿波羅生產，表明將跨國起訴。

黎巴嫩安全部門消息人士指，真主黨從台灣電子產品製造商金阿波羅股份有限公司訂購涉事傳呼機，並從今年春季開始引入黎巴嫩，型號為AP924，能支援無線接收和顯示短訊，但無法撥打電話。數名消息人士均相信，今次爆炸事件已醖釀數月。消息人士指，真主黨武裝分子一直使用傳呼機作為低技術通訊方式，試圖逃避以方追蹤位置，相信以色列間諜部門在傳呼機生產期間，在內部注入一塊藏有爆炸材料的板，可接收代碼，且無法通過任何方式檢測到它，而當傳呼機接受到相關編碼訊息後，則同時引發爆炸。

另有專家認為，有一種可能性是傳呼機被遠程操控，給傳呼機植入病毒軟件，使軟件有硬殺傷能力，通過病毒軟件使設備非正常運轉，造成過熱、過快、超負荷等，引發硬件損毀。

許清光周三接受台媒採訪，他未公開涉事歐洲公司名稱，但披露代理商老闆Tom是奧地利人，3年前開始代理金阿波羅許多產品。對方之後找到一批工程師設計傳呼機並在黎巴嫩的工廠生產，又提出以金阿波羅品牌名來推銷它。許清光指，今次爆炸的傳呼機開售至今不超過兩年，金阿波羅也是事件的受害者，作為一間負責任的公司感到非常尷尬。爆炸發生後，許清光致電代理商在台灣的辦事處，大罵：「你們害死我了！」