普拉桑料明登陸浙江　新颱風今將生成

颱風「貝碧嘉」剛遠去，今年第14號颱風「普拉桑」緊隨其後吹向浙江沿海，今年第15號颱風或於周三（18日）生成。中央氣象台當日繼續發布颱風藍色預警，預計普拉桑周四（19日）下午到晚上在浙江沿海以熱帶風暴級或強熱帶風暴級登陸，之後強度逐漸減弱。

據預測，普拉桑將以時速35至40公里向西北方向快速移動，強度有所增強，周三晚移入東海東部海面。受普拉桑影響，台灣海峽、巴士海峽、台灣以東洋面、東海大部及釣魚島附近海域、長江口區、杭州灣以及江蘇東南部沿海、上海沿海、浙江沿海、福建沿海，周三至周五（20日）將有6至7級大風，普拉桑中心經過的附近海域或地區的風力達10至11級。此外，南海熱帶擾動周二（17日）加強為熱帶低壓，位於海南省三沙市偏東方向約510公里，料於周三編號為15號颱風「蘇力」。

中央氣象台周三繼續發布暴雨黃色預警，預計河南東部、山東西南部、海南島東南部等地部分地區有100至220毫米大暴雨，局部地區有雷暴大風等強對流天氣。近日下暴雨的江蘇省無錫市一處紅綠燈路口，周一（16日）疑發生觸電事故，一名身穿反光衣的男子倒在積水中。無錫警方周二澄清，該男子並非警務人員，他是路過路口突發疾病倒地身亡。