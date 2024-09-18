晤王文濤　德官員不贊成對華電動車加徵關稅

中國商務部長王文濤正出訪歐洲，他周二（17日）在德國柏林先後會見德國副總理兼經濟部長哈貝克和總理辦公室主任施密特，雙方重點就歐盟對華電動汽車反補貼案等議題展開深入坦誠交流。

王文濤會晤哈貝克時表示，中歐雙方就電動車反補貼案作密集磋商，中方付出巨大努力，但歐方不僅繼續執意裁決高額反補貼稅率，還迅速且草率地拒絕中方業界提出的一攬子解決方案，未展現出解決問題的政治意願。他希望德方從自身利益出發，推動歐盟委員會同中方相向而行，盡快達成符合世貿規則的解決方案，避免中歐經貿摩擦升級。哈貝克則指，德方支持自由貿易，歡迎中國汽車及零件企業對歐投資，不贊成對中國電動車加徵關稅，形容中方業界提出的解決方案是向前邁出的重要一步，期待歐盟委員會作出建設性回應，強調德方將敦促歐盟與中方尋求妥善解決方案。

王文濤另與施密特會面時指，中方對歐盟執意裁決高額反補貼稅率深感失望，但不會放棄努力，將堅持磋商至最後一刻。施密特表示，德方始終認為加徵關稅並非解決之道，強烈希望中歐雙方透過對話磋商妥善解決電動車案。