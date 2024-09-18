香港美誠月餅風波　廣州通報未發現安全隱患

內地網紅「瘋狂小楊哥」和他的三隻羊網絡科技有限公司旗下主播，直播帶貨力推「香港美誠月餅」，惟被揭在香港買不到且產地並非香港。廣東省廣州市花都區市場監督管理局周三（18日）發布關於涉美誠月餅的情況通報，指暫未發現食品安全突出隱患。區市監局已向直播平台所在地市監部門和直播帶貨公司註冊所在地市監部門發函，要求協助調查，進一步核實相關情況。

通報指，事件涉及花都區兩家企業，包括廣州市美誠食品有限公司、廣州市美誠食品科技有限公司，以及香港美誠食品集團有限公司一家港企，花都區兩家企業已相關取得營業執照或食品生產許可證，暫未發現存在違法行為。市、區兩級上月分別委託檢測機構，對花都區月餅開展專項監督抽檢，對廣州美誠科技生產的月餅產品專項抽檢3批次，結果全部合格。美誠食品公司另主動將月餅產品送至有資格的第三方檢驗機構委託檢驗，今年共送檢樣本32批次，結果全部合格。

相關部門將密切跟進事件進展，核查廣州市美誠食品有限公司與相關帶貨主播平台的合作關係和合作內容，加強對相關企業的監管與合規指導。花都區市監局相關工作人員表示，對於廣州市美誠食品有限公司的最新處罰情況，仍在研究探討，未給出明確結果，需和外地的市場監管部門共同核查決定。在虛假宣傳方面，因涉及面較廣，涉事企業和帶貨公司分屬不同地域，要與外地市場監管部門聯合查案。