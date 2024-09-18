內地月餅券「證券化」　黃牛回收賺差價

中秋節前夕，不少企業向員工派月餅券，也有人將月餅券當作禮品贈送親友，早前迎來兌換高峰期。惟有民眾在網上發文出售月餅券套現，更出現「月餅券互助樓」的貼文留言。也有職業黃牛在社交平台和電商平台發布大量回收月餅券的貼文，涉及多個知名品牌，收購價格按原券標價的四折至七折不等。

在某二手交易平台上，一個來自江蘇蘇州的票務帳號發文稱，高價回收月餅券，某品牌一款價值318元（人民幣，下同，約354港元）的月餅券，回收價為150元（約167港元）。內媒周二（17日）引述業內人士指，目前市場月餅券多於相應的月餅實物，即「券比餅多」，這是月餅市場存在的潛規則。業內人士分析，月餅券空轉現象，類似期貨，此種現象存在多年。

報道稱，這些黃牛以低於面值的價格從市場上收購月餅券，然後再以接近面值的價格賣出，從中賺取差價。也有月餅生產商出售月餅券，經過市場上的買賣贈送，流通到黃牛，生產商再從黃牛回收月餅券。最後生產商沒有生產月餅，卻從中賺取差價，月餅券「證券化」達成。有聲音批評，此情況容易出現弊端，一旦發行月餅券的企業因經營不善或其他原因無法履行承諾，消費者手中的月餅券便可能變成廢紙一張。