曾食蝸牛糉　村內集體食物中毒3死9送院

台灣台東縣金峰鄉賓茂村爆發集體食物中毒事件，當地周二（17日）約有20人參加喪事守靈，多人食用包有蝸牛的小米糉後不適送院。目前已造成3人死亡，仍有9人情況嚴重被送院搶救。

報道稱，一名83歲劉姓老婦周二下午以葉子包蝸牛、竹筍、豬肉、小米粉等食材，自製10條小米糉，當日傍晚先自行食用，隨後身體不適緊急叫救護車送院搶救，途中不治。死者家屬以為死因是老婦高齡病逝，當日深夜已接回老婦遺體，辦理喪事儀式。期間有親友陸續到場弔念，家屬想起劉婦生前烹煮的小米糉，便拿出來與大家分享。

詎料親友進食小米糉返家後，紛紛出現身體不適症狀被送院治療，年齡最大為82歲，年齡最小是一名小學3年班男生。死者包括一名36歲徐姓女子，在周三（18日）清晨不治。醫生發現患者出現全身發抖、失去意識、全身冒汗、插管發現口鼻分泌物多、呼吸衰竭等症狀，急診室醫生初步進行洗胃等急救措施。

北榮毒物科醫生楊振昌表示，當地殺蝸牛疑似有用聚乙醛等毒物，不排除是毒藥殘留導致中毒，而這類毒素沒有解毒劑，也不排除是氰化物、有機磷或氨基甲酸鹽中毒。警方已介入調查，追查蝸牛來源。台東縣衞生局分別前往劉婦家中和醫院採證，帶走未吃完的小米糉檢驗。