美大規模儲備易製反艦武器　遏制中國印太威脅

英媒周二（17日）報道，俄烏戰爭促使美國在軍事策略上轉向更注重成本效益的思維，目前在大規模儲備容易製造的反艦武器，以在印太地區遏制中國威脅，並增強當地美軍力量。

據報道，美國一直在加強測試「快速擊沉」（QUICKSINK）武器，這種價格不貴又可大量製造的炸彈，附有便宜的全球定位系統（GPS）導引工具和能追蹤動態物體的尋標器。專家認為，雖然中國在反艦導彈數量上仍佔優，但美國提高QUICKSINK產量，可讓中國約370艘戰艦在未來衝突中面臨比1990年代之前更大的風險，進一步縮窄兩國差距。一名業界高層透露，美國印太司令部多年來一直希望能獲得數千枚QUICKSINK武器，但拒絕透露準確數字，因為是機密；又指出如有足夠多、負擔得起的大批武器瞄準中國艦艇，其防禦系統將被壓垮。

早前有報道指，美方正考慮在日本部署中程和短程導彈系統的可能性。中國外交部發言人林劍周三（18日）回應稱，美國今年為求絕對軍事優勢，執意在亞太地區部署中導系統等軍力，此舉加劇軍備競賽的勢頭，嚴重推高地區局勢緊張。他強調，中方已多次闡明嚴正反對立場，敦促美方放棄有關部署，奉勸有關國家認識到美方真實目的，中方將密切關注動向。