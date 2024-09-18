台海軍陸戰隊長駐東沙島　有助對陸戰略預警

台灣海軍陸戰隊近期重返東沙島長駐，應對頻傳的解放軍奪島計劃。美媒周二（17日）引述軍事專家指，東沙島雖易攻難守，但台灣派遣駐軍後，大陸奪島難度將略增，也催化國際介入的壓力。

台灣軍方人士近日向媒體透露，解放軍頻繁侵擾台灣的西南海空域後，凸顯東沙島的戰略地位，台軍因此在島上增設多項防衞武器系統及相關偵搜設施，過去短期派駐的海軍陸戰隊也改為長期駐防。島上武器裝備除了海巡官兵的迫擊炮等，隨着陸戰隊官兵駐防，其使用的DMS雙聯裝刺針導彈、紅隼反裝甲火箭彈與火炮等武器裝備都會部署在該島。

東沙島位於南海和巴士海峽的交匯處，是偵搜解放軍南部戰區動態的前哨站。在台北的中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析指，解放軍機艦萬一從廣東或海南島啟航，途經巴士海峽進攻包圍南台灣，勢必經過東沙島周邊，在島上駐軍有助台灣的戰略預警效果。

另外，由福建廈門市旅遊業代表組成的首發踩線團一行13人，周三（18日）上午經小三通搭船抵達金門水頭碼頭，展開為期3天2夜的旅程。踩線團將透過參觀金門熱門景點，並與在地旅宿業者溝通，為後續恢復大陸客常態化觀光探路。金門籍立委陳玉珍表示，陸客赴金旅遊已中斷5年，現在是重新開始的階段，相信踩線團此行會為金門帶來很好的意見。