醫院接收代孕產婦　捱罰3.8萬人民幣

內地知名打假志願者上官正義最近揭發四川省眉山市一間醫院，疑似勾結代孕機構並安排代孕孕婦持有他人身份誕嬰，藉此騙取出生證明。內媒周三（18日）報道，市、區衞生健康及公安部門已成立聯合調查小組調查，省衞生健康委已派出指導小組現場指導，已證實確有孕婦使用非本人真實姓名在院內分娩等情況，正調查其他問題。

上官正義指，眉山蘊纓婦產醫院今年以來已接待數百名持有他人身份誕嬰代孕孕婦。上月31日勘察醫院期間，他看到病房住了至少5名代孕孕婦，隨即報警並向省及市衞健委檢舉。眉山市東坡區衞生健康局隨後對醫院作出行政處罰，並發現兩名代孕產婦上月27日至31日期間使用虛假姓名住院分娩，已作出警告處罰及罰款3.8萬元人民幣（約4.2萬港元）。

上官正義質疑，他當時看到房內至少5名代孕產婦，為何官方只查核兩人，同時追問當局有否追蹤背後非法代孕機構以及醫院醫生，到底有否參與。東坡區衞生健康局相關負責人員稱，該部門接獲上官正義舉報後已成立相關調查小組，已對問題作出處罰，其他問題尚在調查，需要一定時間逐一核實。