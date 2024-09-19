歐盟對華電動車反補貼調查　王文濤稱將談判至最後一刻

歐盟下周擬就加徵中國電動車關稅表決之際，中國商務部部長王文濤繼續歐洲訪問行程，周三（18日）在比利時布魯塞爾主持召開中歐電動汽車產業鏈企業座談會。他指出，面對歐盟對華電動車反補貼調查，中方會將談判磋商解決的努力進行到最後一刻。

王文濤表示，合作對中歐汽車產業發展至關重要，已形成「你中有我，我中有你」的格局，中國也為歐盟企業提供了開放市場和公平競爭環境。他指出，歐盟對華電動車反補貼調查合理性、合規性和公正性引發廣泛質疑，歐方此舉不僅將阻礙中歐汽車產業合作，打擊中國企業赴歐投資信心，也會嚴重影響全球應對氣候變化合作，更將嚴重損害以世貿組織規則為基礎的多邊貿易秩序。他強調，當前中歐汽車產業走到重要的十字路口，開放合作是最佳選擇，中國政府堅定支持中歐企業合作，反對「脫鈎斷鏈」，堅定維護中國企業和在華歐盟企業的合法權益。

與會代表圍繞妥善解決歐盟對華電動車反補貼案、持續深化中歐電動車產業鏈合作等交流，近30間中歐電動車、動力電池和零部件企業和相關行業商協會負責人參加。與會代表表示，中歐電動車產業鏈的合作空間廣闊，歐盟企業不懼怕競爭，不需要關稅保護，反對貿易保護主義，支持自由貿易、市場開放和公平競爭，呼籲中歐汽車產業鏈企業抓住機遇深化合作，更期盼中歐雙方通過對話磋商妥善解決電動車反補貼案，防止貿易摩擦失控升級，營造公平的產業合作環境。