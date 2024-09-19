深圳遇襲身亡男童為中日混血兒　母親哭嚎求救

廣東省深圳日本人學校10歲小學男生沈某周三（18日）上學途中遭遇刀襲，延至周四（19日）不治。據報道，他是中日混血兒，父母分別擁有中國和日本的國籍。他在母親面前遇襲，腹部與雙腿出現大面積的傷口，鮮血直流，其母當場用中文求救，崩潰稱「我家的孩子到底做錯了甚麼」。

新加坡《聯合早報》報道，事發後學校臨時停課，對外的窗簾全部拉上，校內看不到任何師生活動，只有警務人員進出，附近路上每隔10多米便有便衣警察駐守，不少於30人，防止突發情況再發生。在場官員稱，學校在案發後已通知家長接走孩子。 現場有來自街道辦、外事辦及公安局的官員了解情況，環衞人員則使用高壓水槍清洗案發現場，但地面上仍隱約可見一些血漬。

住在日本人學校附近的居民袁洪文表示，其妻子在早上送女兒上學時目睹案發情況，沈某睜大眼睛躺在一大灘血中動也不動，相信是其母的女子在旁邊哭嚎，多名途人正為沈某進行心肺復甦。他又指，案發現場有一輛電動單車倒下，母子倆當時正騎車上學，在場人員稱沈某傷勢嚴重，「腸子都露了出來」。