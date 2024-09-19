普拉桑料午後登陸溫嶺到舟山　寧波127趟列車停運

上海市氣象局周四（19日）表示，熱帶風暴「普拉桑」當日上午5時位於距離浙江省寧波市象山縣東偏南方向約445公里的東海海面上，預計下午到晚上在浙江溫嶺到舟山一帶沿海登陸，更靠近上海，浙江同日已發布山洪災害預警。中央氣象台另指，南海熱帶低壓已於周四上午加強為今年第15號颱風「蘇力」。

普拉桑周四上午正以時速35至40公里左右向西偏北快速移動，上海受影響天陰多雲，有分散性陣雨，下午雨勢增強，轉陰有陣雨或雷雨，局部地區累積雨量可達暴雨。上海中心氣象台周三（18日）已發布颱風藍色預警和黃浦江高潮位藍色預警。普拉桑登陸後大氣環流形勢非常複雜，周六（21日）前後副熱帶高壓斷裂，冷空氣和來自海洋的暖濕氣流結合，將給上海帶來明顯降雨，下周氣溫料全面跌至30C°以下。

根據浙江省氣象台未來降雨預報，預計周四上午8時至周五（20日）上午8時，黃岩區、仙居縣、臨海市發生山洪災害可能性較大，達黃色預警，象山縣、寧海縣、安吉縣、三門縣可能發生山洪災害，達藍色預警。為確保鐵路運輸安全和旅客出行安全，鐵路部門計劃對周四途經杭深高鐵、杭台高鐵線路部分旅客列車採取臨時停運、縮短運行區段等措施，寧波火車站至今有127趟列車停運。