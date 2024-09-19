中俄海警艦艇聯演　將赴北太平洋巡邏

中國海警艦艇編隊梅山號、秀山號與俄羅斯海警堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦，周三（18日）在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行聯合演習。聯演結束後，上述4艦周六（21日）將組成艦艇編隊，赴北太平洋公海開展聯合巡邏。

根據中國海警局年度計劃安排，梅山號和秀山號周一至周五（16日至20日）組成艦艇編隊訪俄，在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行聯演。這次聯演以應對海上執法安全威脅、海上搜救為課題，重點演練艦艇聯合搜索、攔截登檢涉嫌犯罪船隻、救助墮海人員及失火船隻等內容，檢驗了中俄海警共同維護海上安全能力。這也是中俄海警2024年聯演聯巡的重要組成部分，檢驗執法方案、裝備以及指揮系統的可靠性和實用性，鞏固提高雙方艦艇編隊海上聯合執法能力。

中國海警艦艇編隊指揮員何峰表示，演習中雙方人員密切協同，配合默契，所有演習課目均高標準完成，展現出雙方海警人員良好的技能水平，演習總體圓滿順利，達到預期效果。他又指，雙方艦艇編隊有效提升協同配合，檢驗了聯合執法、聯合救援方案，為下一步共同維護海上安全和生產秩序打下堅實基礎，為下一步中俄海警艦艇編隊聯合巡邏實現良好開局。