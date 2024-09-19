台企高層赴大陸遭限制出境　陸委會批經濟施壓

台媒周三（18日）報道，台塑集團高層人員本月初入境大陸時遭盤查，後來被「邊境控制」，至今未離境返台。台灣陸委會當晚表示，政府有掌握相關訊息，基於尊重家屬意願，不便說明。據報該名台塑高層無法回台的原因，初步可以確定不是政治因素，另有指疑似被在大陸發生的刑事案件牽連，需要協助大陸國安和國保單位調查。

報道稱，該名台塑集團高層人員本月1日從台北松山機場出發飛往上海虹橋機場，抵埗後被帶入小黑房通宵盤查，後來雖獲釋放請回，卻無法離境，其被邊控原因未明。海峽交流基金會台商財經法律顧問專欄指出，邊境控制為大陸法律制度，也就是限制出境，涉及民事債務糾紛也可對當事人進行邊控。過往大陸台商圈有過數宗出於民事債務糾紛遭到邊控案例。

大陸財政部周三宣布，自下周三（25日）起停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。陸委會以書面發表3點聲明回應，批評陸方因政治理由，以經濟措施對台進行施壓恐嚇的政治操作，無助維護兩岸關係。陸委會又稱，台灣農業部近年已積極輔導境內農產品轉型升級，持續開拓多元外銷市場，降低台灣農產品依賴大陸單一市場。