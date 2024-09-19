內地擬修法　保護糧油倉儲物流設施

國家發改委周三（18日）發消息稱，為加強糧油倉儲物流設施保護，保障國家糧食安全，組織修訂《國有糧油倉儲物流設施保護辦法》，並向社會公開徵求意見。

徵求意見稿提出，糧油倉儲物流設施保護應符合國家及地方有關部門國有資產管理規定，任何單位和個人不得侵佔、損毀、擅自拆除或者遷移糧油倉儲物流設施，不得擅自改變糧油倉儲物流設施用途，不得危害糧油倉儲物流設施安全和糧油儲存安全。承擔政策性任務的糧油倉儲物流設施在儲糧油期間不得用於清償債務或為舉債提供擔保。

此外，任何公民、法人和其他組織對侵佔、損毀、擅自拆除或遷移糧油倉儲物流設施，擅自改變糧油倉儲物流設施用途，危害糧油倉儲物流設施安全和糧油儲存安全的違法行為，有權向各級人民政府糧食和儲備行政管理等部門舉報，由縣級以上地方人民政府糧食和儲備行政管理等部門制止和查處。如造成財產損失，違者需承擔民事賠償責任；如構成犯罪，依法追究刑事責任。如各級人民政府糧食和儲備行政管理部門及有關企事業單位工作人員違反本辦法規定，濫用職權、營私舞弊或玩忽職守，造成糧油倉儲物流設施損失、損壞、損毀，視情節輕重予以行政處分；如涉嫌犯罪，依法追究刑事責任。