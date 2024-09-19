傳上百乘客購票沒座位　鐵路部門認更換車體現甩漏

從連雲港開往南京的列車上，大量已購票的乘客沒座位。

內地周二（17日）從江蘇連雲港開往南京南的G8365次列車上，據指上百名乘客有票無座位。中國鐵路上海局集團徐州車務段周三（18日）回應，事件為鐵路部門臨時更換車體型號出現疏漏，對給旅客帶來不便，鐵路部門深表歉意。

網民稱，中秋當日大家帶着大包小包，上車奔向自己的座位，居然發現持有同車站、同時間車票的乘客，「一個座位出售兩三次，一個車廂大概有30、40張重複售票」。網民又稱，反映問題的電話一直打不通，大家都很擔心超載和安全問題。近3小時車程中，沒任何實質改善，列車員來了也只能驗驗票，也解決不了問題。

中國鐵路上海局集團徐州車務段回應稱，颱風「貝碧嘉」過境江蘇後，為滿足旅客假期出行需求，鐵路部門積極組織列車恢復運行。周三為保證連雲港站至南京南站的G8365次列車恢復開行，鐵路部門臨時更換車體型號，置換座位時出現疏漏，造成部分旅客已購車票未能置換成功。發現情況後，列車工作人員立即採取將部分旅客引導至空置座位乘坐、對原購買一等座和商務座換至二等座就座的旅客落車後組織退還差價等措施，該列車當日準時抵達終點站。