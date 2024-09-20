高中生晚上違規如廁　印千份悔過書派校內

山西省朔州市懷仁市雲東中學一名高一新生上周二（10日）因在當晚11時10分左右上廁所，違反學校規定被記嚴重警告處分一次，事後更自費打印悔過書在校內分發。懷仁市教育局周三（18日）表示，要求學校負責人深刻檢查，對學校德育處主任提醒談話，並改善調整管理制度。

雲東中學德育處工作人員指，學校每晚10時20分結束晚自習，10時45分熄燈，依規定熄燈後至11時40分期間，除了特殊情況外，學生不准上廁所、隨意走動，以免影響其他學生入睡。如因身體不適等上廁所，需提前告知管理老師，否則記嚴重警告處分一次。受罰學生因未向管理老師說明情況便上廁所，除了按重大違紀扣除班級本月德育考核成績5分，另自費打印寫上「夜晚上廁所是個自私的行為，影響到他人睡眠」等字句的自我認識，分發至各班、宿舍及處室，目前校方已退還學生100元（人民幣，下同，約110港元）列印費。

懷仁市教育局高度重視事件，要求校方領導和班主任與受罰學生關懷談話，做好思想工作。局方要求各學校分層次、分情況制訂合理化、人性化的管理措施，有效提高學校管理服務水平。