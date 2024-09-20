斬死日籍男童疑犯有前科　部分日企允員工離華

廣東省深圳日本人學校一名10歲小學男生周三（18日）上學途中遭遇刀襲身亡，事件震驚兩國社會，中方稱疑犯有前科。深圳有民間公益組織發聲明譴責襲擊，亦有民眾到該校門口獻花悼念，批評攻擊孩子令人厭惡，稱在今天的中國有很多持極端意見的人，但想讓外界知道大多數中國人都不是這樣的。

日媒引述一名目擊者稱，位於南山區蛇口的深圳日本人學校附近有警察駐守，認為兇徒的行為太大膽；又指國家之間的關係存在各種各樣的問題，但孩子甚麼罪也沒有，周邊居民對事件均感憤慨。民間公益組織「蛇口社區基金會」發表聲明，表示作為蛇口人感到羞憤，羞憤鄰居在這塊理應安全的土地上受到致命傷害，在希望升起的地方被愚昧與殘忍拉開了傷口，上演了悲劇，在元兇的身份、屬地與作案動機查清前，只能如此表達沉痛的心情。

日本駐華大使金杉憲治周四（19日）與中國外交部副部長孫衞東通電話，對方稱是個別案件，疑犯有前科，但未說明其動機。金杉則表示遺憾，要求中方查明真相，向日方提供資訊。他前赴深圳市跟死者家屬和副市長會面，形容遺屬情況非常憔悴，並要求市政府加強警備保護當地日本人安全。有日企決定視情況，允許駐華員工及其家屬暫時返回日本，或允許員工靈活工作以照顧家人。