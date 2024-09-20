中歐續商對華電動車案　推動價格承諾協議談判

正在訪歐的中國商務部部長王文濤周四（19日）在比利時的歐盟總部，會見歐盟委員會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯，全面、深入、建設性地磋商歐盟對華電動車反補貼案。雙方明確表達通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判，全力致力通過友好對話磋商達成雙方均能接受的解決方案。

中方指出，歐盟委員會在沒盟內產業申請下發起電動車反補貼調查，裁定不合規、不合理、不公正，而中國業界在本案調查程序時限內提出價格承諾解決方案，並根據歐方關注進一步完善，充分展現誠意。中方敦促歐方採取積極行動相向而行，如歐方執意實施不合理徵稅，中方將堅定作出必要反應。中方強調，對歐方發起的貿易救濟調查，都是應國內產業申請發起，符合中國法律和世貿組織規則。

王文濤同日在布魯塞爾會見比利時外交外貿大臣拉比卜，討論兩國經貿合作等議題。王文濤表示，中方願擴大自比利時進口優質產品，挖掘服務貿易潛力，推動雙邊經貿合作達到更高水平。拉比卜則指，比方樂見歐中雙方達成共識，繼續就歐盟對華電動車案磋商，期待達成妥善解決方案。比方願與中方深化在化工、金屬、機械設備等領域投資合作，積極參加進博會，擴大對華出口，推動比中貿易更平衡發展。