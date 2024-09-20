普拉桑二次登陸帶來暴雨　多地啟動「六停」

今年第14號颱風「普拉桑」周四（19日）傍晚在浙江省舟山市岱山縣沿海登陸後，近3小時後於上海市奉賢區沿海二次登陸，成為今年第二個登陸上海的颱風。隨着普拉桑遠離，上海中心氣象台周五（20日）凌晨解除颱風藍色預警信號，但受其外圍環流影響，浦東新區同日發布中南部暴雨紅色預警，16街鎮啟動停課、停工等「六停」措施。

受普拉桑影響，上海有阻尼器光影演繹的景點126層周四關閉，部分列車臨時停運。多地周五發布關於進一步做好「六停」期間相關措施的通知，當相關區域發布氣象災害紅色預警，除政府機關和直接保障城市運行的企事業單位外，其他用人單位可採取臨時停課、停工、停運、停航、停園、停業等措施。奉賢區新楊公路浦東鐵路下立交和新四平公路浦東鐵路下立交因暴雨嚴重積水，已採取臨時封閉措施。

上海中心氣象台周五早上更新暴雨黃色預警信號為暴雨橙色預警信號，預計未來6小時內本市中心城區、金山、松江、奉賢、閔行、浦東中北部等地累積降水量將達100毫米以上，可能引發城市積澇、農田受淹、交通擁堵等情況，市防汛指揮部決定同步啟動全市防汛防颱2級響應行動。