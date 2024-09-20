傳澳門葡記月餅產地在珠海　公司澄清授權生產

「香港美誠月餅」涉嫌假扮港貨風波未平之際，與輝同行（北京）科技有限公司旗下直播間早前推銷的澳門葡記月餅，周三（18日）亦被網民指控產地其實是廣東珠海。澳門葡記食品有限公司其後在多渠道發文澄清，該公司在澳門有真實有效的商標註冊，且與珠海生產商有授權委託合約。

早前報道稱，與輝同行直播間本月推薦一款名為「澳門葡記流心奶黃月餅」，在葡記食品旗艦店抖音旗艦店中出售，每盒108元人民幣（約119港元）。產品包裝上顯示，月餅監製商為註冊地在香港，但今年5月已停止營運的澳門葡記食品有限公司，生產方則為珠海葡記食品有限公司，產地在廣東珠海。澳門葡記食品有限公司在香港的狀態雖顯示仍註冊，但實際已撤銷註冊，而且今年5月31日已申請處於休止活動狀態。根據《香港公司條例》第327A條，休止活動條件之一是公司無法繼續經營或暫時停止營運。澳門葡記流心奶黃月餅亦在多個直播間銷售，引起不少消費者擔憂月餅的品質保障。

澳門葡記食品有限公司強調，內地銷售的「澳門葡記月餅」均為「葡記品牌」授權生產和銷售，並且由澳門註冊的本公司嚴格監製，不存在任何質量和食品安全問題。該公司同時指出，媒體提及同名公司註冊地位於香港的報道不實，實際上雙方並無任何法律、經濟、業務活其他形式的關係。