研究：新冠病毒或最先在華南海鮮批發市場傳播

新冠疫情大流行的源頭仍然眾說紛紜，一支國際研究團隊周四（19日）在學術期刊《細胞》發表最新的新冠疫源研究，相信新冠病毒最先在武漢華南海鮮批發市場傳播。

團隊利用宏基因組測序技術分析數百個從華南海鮮批發市場採集的樣本，辨識出疫情爆發時市場內有甚麼動物。結果顯示，採集到最多新冠病毒樣本的區域有貉、白竹鼠、狗、歐洲兔、東北刺蝟、馬來豪豬、李維斯麂、喜馬拉雅土撥鼠和果子狸，其中貉、兔、狗此前已知是會受新冠病毒感染，可能再傳染人類。研究人員指，這不代表上述動物均感染新冠，但在非常接近新冠病毒樣本的位置發現其DNA，有時甚至在同一拭子上，意味有很大機會該動物在市場內染疫。

研究人員亦利用進化分析技術推算病毒最早出現時間，以及其最親近的遺傳關係，相信導致大流行的新冠病毒最早於2019年11月中旬至12月中旬出現，在市場採集到的樣本顯示病毒也是在上述時間出現。研究作者之一的傳染病基因組學家安德森（Kristian Anderson）指出，如果病毒從其他地方傳入市場，例如是實驗室洩漏的話，市場樣本的病毒出現時間會不同於導致大流行的病毒樣本，後者的出現時間會更早。她補充，最先染疫的174人當中，近三分之一與市場有關，其餘大部分人則住在市場附近。

另一個華南海鮮批發市場是疫源的證據是，在市場採集的拭子上發現從大流行初期開始傳播的病毒「A」譜系和「B」譜系。