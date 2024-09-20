大陸就美對台售武提交涉　批賴清德窮兵黷武

美國周一（16日）宣布再向台灣出售價值約2.28億美元（約17.8億港元）的軍售項目，台方稱有助當地提升自我防衞能力及不對稱戰力。大陸國台辦發言人陳斌華周四（19日）批評台灣總統賴清德不斷窮兵黷武、練兵備「獨」，台灣民眾要認清「台獨」必然引戰的危險，堅決反對、制止其所作所為。大陸國防部周五（20日）則指，已就美對台售武向美方提出嚴正交涉。

陳斌華表示，「台獨」與台海和平水火不容，是台海和平穩定的最大威脅，賴清德當局上台以來頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷升高兩岸對立對抗和向外部勢力獻媚求援。他又批評美方一而再、再而三向台售武，嚴重違背中美建交原則，嚴重侵犯中國主權和安全利益。國台辦支持日前對9家美國軍工企業實施的制裁，敦促美方立即停止武裝台灣，陸方有信心和能力粉碎「台獨」挑釁和外部勢力干涉，正告賴清德當局不要誤判形勢，膽敢鋌而走險必將自取滅亡。

大陸國防部亦批評，美方「以武助獨」向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，正一步步把台灣推向兵凶戰危的險境；又強調美製武器不是民進黨當局的「護身符」，而是其自取滅亡的「索命繩」。解放軍將繼續加強練兵備戰，採取果斷有力措施，堅決挫敗任何「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉。