水量統一調度 黃河連續25年不斷流

透過水量統一調度，黃河得以不斷流。（中新社圖片）

水利部黃河水利委員會公布，黃河最下游的利津水文站周三（18日）上午8時測得實時流量每秒1,920立方米。意味自1999年8月至今，通過實施黃河水量統一調度，黃河已經實現連續25年不斷流。

水利部黃河水利委員會水資源管理局水量調度處處長原小利表示，25年來黃河幹流累計向流域及相關地區供水超過5,400億立方米，有效支撐流域經濟和社會穩定發展。今年7月，位於黃河中游北幹流河段的古賢水利樞紐工程正式開工。5年來黃河幹流累計供水1,300億立方米以上，黃河流域水安全保障能力持續增強，生態環境質量穩步提升。原小利稱，黃河三角洲自然保護區鳥類種類和數量顯著增加，由1992年的187種增加到目前的373種，生物多樣性顯著提高。

水利部黃河水利委員會規劃計劃局副局長張洪星表示，截至目前，黃河下游已建成1,371公里集防洪保障線、搶險交通線、生態景觀線於一體的標準化堤防。在今年汛期，結合中游洪水防禦，三門峽、小浪底水庫聯合開展汛期調水調沙，分別排沙2.36億噸和1.97億噸，排沙效果明顯，防洪能力得到進一步提升。