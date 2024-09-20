華促以色列放下動武執念　停侵黎巴嫩主權

聯合國安理會周四（19日）就以巴局勢，特別是就要求以色列停止非法定居活動的安理會第2334號決議落實情況舉行公開會。中國常駐聯合國副代表耿爽表示，佔領不會讓以色列更安全，只會滋生更多仇恨和對立；敦促以色列結束佔領，放下使用武力執念，立即停止加薩軍事行動。

耿爽指出，軍事手段不是解決問題的出路，以暴易暴只會加劇仇恨。他強調，履行國際法義務沒有例外，任何雙重標準和選擇性適用都不可接受，以色列必須履行自身法律義務，執行安理會通過的有關決議，遵守國際法特別是國際人道法。他批評，以色列在約旦河西岸不斷擴張定居點，侵蝕巴勒斯坦領土及「兩國方案」基礎，日益暴露出其對該方案的拒絕和牴觸，國際社會必須以最大緊迫感採取行動，重振「兩國方案」政治前景。

耿爽又指，由於個別國家的消極態度，安理會遲遲無法為解決巴勒斯坦問題採取有力行動，特別是無法制止已經持續近一年的加薩衝突；批評以色列不斷加強軍事行動、增多談判條件和升級挑釁行為，美國卻一再要求給予外交努力更多的時間和耐心。中方敦促以色列摒棄軍事完勝的迷思，停止侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，停止可能將地區拖入另一場浩劫的冒險行徑。