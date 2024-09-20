北約秘書長將卸任　促歐洲勿依賴對華貿易

北約秘書長斯托爾滕貝格將於10月1日卸任，他周四（19日）發表告別演說時指自由比自由貿易重要，歐洲應從依賴俄羅斯能源貿易吸取教訓，不要對中國犯下同樣錯誤。

斯托爾滕貝格在美國智庫「德國馬歇爾基金會」發表演說，回顧2014年他決定接任北約秘書長後，經歷俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞、全球新冠疫情衝擊、中國對印太區域日益強勢等一系列國際重大事件頻發，帶來密集的安全議題。他表示，這10年來北約共同預算增加一倍、2014年盟國承諾國防支出佔國內生產總值（GDP）至少2%的目標也大半達成，新增成員包括巴爾幹半島的黑山共和國、北馬其頓，以及北歐的芬蘭、瑞典，同時也與日本、南韓、澳洲、新西蘭等亞太四國強化夥伴關係。

總結任內經驗，斯托爾滕貝格提出數個必須吸取的教訓，作為對未來跨大西洋及全球安全的建言。其一是願意為和平付出更多代價，他認為未來幾年國防預算需求佔GDP應會超過2%。另一項是自由比自由貿易更重要，歐洲應致力於降低對中國的稀土等貿易依賴，避免再犯對俄羅斯能源依賴的戰略錯誤，不能以長期的安全需求為代價交換短期經濟利益。

對於歐洲政壇對11月美國總統選舉普遍抱有的「特朗普焦慮」，斯托爾滕貝格呼籲美國不要走向孤立主義，歐洲不是搭便車享受美國的安全保障，歐美皆投入跨大西洋的和平才是唯一長治久安之道。