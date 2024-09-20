涉脫逃兼拐賣兒童　余華英丈夫認罪

雲南省大理州婦人余華英曾因拐賣11名兒童被判處死刑，其丈夫王加文涉嫌脫逃罪、拐賣兒童罪一案，周四（19日）在該省麗江市古城區人民法院開庭。被害人家屬及其代理律師王文廣透露，王加文當庭認罪認罰，法院擇期宣判。

起訴書顯示，王加文和余華英曾在麗江及大理分別將兩名兒童拐賣至河北邯鄲。麗江市公安局古城分局民警去年11月16日前往邯鄲，找到一名20年前被拐賣的被害人，並幫助尋親成功。大理市公安局民警今年1月又在邯鄲找到另一被害人李聰，助他與親生父母相認。李聰的母親卿素華表示，兒子2002年被拐時只有4歲。律師王文廣表示，周四庭審持續約4小時，過程相對順利，兩名被害人家屬均出庭。卿素華希望能嚴懲人販子，同時將在民事訴訟階段提出550萬元人民幣（約610萬港元）的民事賠償。

66歲的王加文戶籍在重慶市大足區，曾於1990年因盜竊被判囚6年，服刑兩年後脫逃，化名藏匿於重慶、雲南、福建等地，期間多次犯罪並被判刑。他去年9月被抓獲歸案，令上述兩宗拐賣兒童案浮面，余華英拐賣兒童一案也發回重審。王文廣透露，除了此前查清的11名兒童，余華英還涉嫌拐賣另外6名兒童，其中兩人就是此案中與王加文共同拐賣。