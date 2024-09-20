澳洲童黨猖獗　悉尼5少女當街強搶華人手袋兼施襲

澳洲童黨猖獗，不少在當地的華人都曾受害。澳洲傳媒周五（20日）報道，新南威爾士省悉尼上周六（14日）有一對華人母女在逛街時無端被5名青少年包圍襲擊，並強搶該名華人女孩的手袋，更狠狠揍了她的頭部一拳。

女事主Sally是在悉尼留學的中國學生，她於上周六晚上8時50分左右，陪到訪當地的母親逛街，她們在市政廳附近的Big W門口突然遭多名少女圍住，她們看起來16、17歲，有人看上了Sally的手袋，要求把袋轉到正面讓她們看一下。豈料，其中一名少女伸手抓了一下Sally的手袋，Sally頓覺對方很大力，並非只是摸一摸包，而是「覺得有攻擊性」。另一名少女則提出想看手袋內部，另一人更稱想讓Sally給她買一個手袋，均被Sally拒絕。期間，一名少女發難，一手捉住Sally的袋，Sally也抓着不放，少女狠狠地揍了Sally腦袋一拳，Sally稱：「很疼，有點打懵我了。」Sally最後還是放手了，「那一瞬間，我怕她有刀，就秒放手了」。

該群童黨得手後仍不罷休，轉為搶奪Sally母親的手機但失敗，最終只搶走Sally的手袋，她們之後逃跑，更一邊大笑。Sally追趕涉事童黨失敗，最終報警求助。她說，今次事件讓母女倆受驚，母親沒想到悉尼的青少年竟然如此猖獗，敢在市中心搶劫。

警方兩天後通知Sally，已尋回她的手袋，並鎖定涉事少女，她們涉及一宗車站搶劫案並襲擊了一名中國女子，警方接報後拘捕她們。Sally最後取回手袋，但身份證和銀行卡等部分袋內物件已不翼而飛。

除了悉尼，維多利亞省墨爾本過往亦發生童黨案件，今年7月曾有多名年輕人持大砍刀闖入墨爾本Doncaster Westfield商場，在場的多名華人飽受驚嚇。墨爾本Central商場一間穿戴甲片店打工的一名中國女留學生，早前就因發現有人偷竊，在追賊時遇襲，被一拳打斷鼻骨。