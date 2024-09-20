傳省高官當擔保人　拒絕還錢惹來殺機

湖南省財政廳女黨組書記、廳長劉文杰周四（19日）從廳長宿舍墮樓身亡，目擊者聲稱另有兩名男子伏屍現場，官方暫未公布詳情。網傳女死者早年曾出面擔保一筆6,000萬元（人民幣，下同，約6,600萬港元）借款，卻未有如期還錢，兩名男子在事發當天上門討債，最終釀成3死命案。

消息指，劉文杰2020年10月曾出面擔保上述借款，分別於2021年11月及2022年12月歸還借款利息900萬元（約990萬港元），之後一直沒有還款，雙方約定2024年7月1日還清本金加利息，最終未有履約。

直至周四早上，兩名男子扮成保安及清潔人員，順利進入湖南省財政廳宿舍大樓，並前往劉文杰住處要求還錢，雙方一度發生打鬥。外界傳出，劉文杰生前已被綁住手腳，最終墮樓身亡，兩男亦在試圖逃走期間一同墮樓死亡。

據報，兩名男子分別是31歲的湖南省岳陽市平江縣人大代表、政協委員江燚輝，以及岳陽市百名優秀青年、35歲的江輝。另外，長沙市公安局芙蓉分局指，一名60歲男子為了博人眼球，蓄意編造不實訊息，依法對其行政拘留10天。