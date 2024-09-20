開放兩岸同性婚姻　第三地結婚後可在台登記

台灣內政部周四（19日）宣布，即日起兩岸同性伴侶於承認同性婚姻的第三地，如在美國結婚生效者，經台駐外館處等通過面談並驗證相關證明文件後，可在台辦理結婚登記。內政部長劉世芳周五（20日）指出，這是依據憲法法庭要求作出函示，但因大陸未承認同性婚姻，導致赴台登記有困難，目前有5對取得結婚登記的資格，會採特殊方式處理。

台內政部表示，為保障台灣人婚姻平權，行政院邀集相關機關針對同性婚姻涉及大陸地區人民相關議題開會，討論兩岸同性伴侶在第三地結婚後的入境事由、面談機制及登記程序等整體行政管理措施後決議開放兩岸同婚。該部門指出，基於兩岸事務特殊性，政府對大陸人士入境的規範與管理，30餘年來持續一貫，任何調整措施皆須兼顧安全、社會安定並受社會多數支持，相關機關將加強現行大陸人士赴台人流管理機制及安全管理。

該部門又指，兩岸伴侶在第三地同婚有關文件驗證、面談機制及結婚程序等事宜，將比照異性婚姻的做法。至於兩岸人民非在第三地辦理結婚者，仍應依台灣地區與大陸地區《人民關係條例》及現行實務相關規定辦理。