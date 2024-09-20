內地整治網絡造謠傳謠　查處3.1萬多人

公安部周四（19日）公布，今年來各地公安機關持續開展打擊整治網絡謠言專項行動，至今已辦理2.7萬多宗網絡謠言類案件，依法查處3.1萬多名造謠傳謠網民，依法關停19.9萬多個違法違規帳號，清理156.2萬多條網絡謠言訊息。

通報指，透過上述專項行動，各地公安機關及時發現查處借熱點輿情事件進行造謠傳謠線索，整治自媒體營運人員移花接木、擺拍造謠等利用網絡謠言進行吸粉引流、非法牟利等行為，重拳打擊編造虛假險情、災情、警情等違法犯罪活動。公安機關將繼續依法嚴懲網絡謠言違法犯罪活動，切實維護公民合法權益和網絡生態秩序。

公安部同時公布5宗打擊整治「移花接木」拼接網絡謠言違法犯罪典型案例。其中，廣東省張某某上月在網上下載某國外名人的演講影片，利用手機軟件惡意編輯，並配以與影片原內容無關的中文字幕，惡意製作不實影片資訊，在網上發布傳播，造成虛假資訊擴散，最終遭公安機關採取刑事強制措施。其餘拼接網絡謠言案包括江蘇徐某某發布「高速公路交通事故55人死」、湖北袁某發布「公安交警與部隊人員發生衝突」、江蘇馬某某發布「南京機場女子排隊中暑進大廳休息被安檢員拒絕」，以及青海童某某發布「網約車罷工」謠言。