十一假期機票預訂量倍增　天安門廣場實名預約參觀

內地旅遊預訂平台數據顯示截至周四（19日），十一假期間的國際機票預訂量已實現同比翻倍增長，覆蓋144個國家的1,597個城市，其中三線及以下城市居民的預訂量同比增長2.5倍。北京天安門廣場宣布，實行實名預約參觀措施。

天安門地區管理委員會周五（20日）發布消息，天安門廣場實行實名預約參觀措施，個人和旅遊團均須提前1至7日通過「天安門廣場預約參觀服務平台」預約。因應十一假期間預約觀禮廣場升旗儀式等活動客流較大，為確保現場安全有序，將臨時採取客流疏導措施，遊客需按照預約日期、時段和入口有序入場，未預約的遊客將無法滿足現場觀禮等需求。

飛豬平台周四發布《2024國慶假期出遊風向標》，顯示長線遊已成十一假期出行預訂的主流，其中出境遊機票及酒店的預訂人次已大幅超越去年同期，日本、泰國、香港、南韓、馬來西亞、新加坡、澳洲、印尼、越南、美國是目前該平台十一假期出遊的熱門目的地。日前開賣的十一假期首日火車票部分熱門車次已極速售罄，數據顯示深圳—廣州、成都—重慶、上海—杭州、上海—武漢、深圳—武漢等都是熱門路線。