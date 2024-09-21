劉文杰遇害案　未發現其家人與疑犯案發前有交集

湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰周四（19日）去世。長沙警方指未發現劉文杰及其家人與兩名疑犯在案發前有交集。

經初步查明，31歲疑犯江男是平江縣天浩實業有限公司等單位法人、股東，2019年到2022年在外省從事家具生意，期間多次往返澳門賭博，欠債1,200餘萬人民幣（約1,350萬港元）。另一名35歲疑犯江男，戶籍地湖南省平江縣浯口鎮。

據指，周三（18日）下午14時57分，兩名江姓疑犯進入城南西路1號小區踩點。翌日淩晨0時27分，2人離開小區，到小區對面酒店頂樓樓梯間過夜。早上6時49分、7時07分，2人先後進入城南西路1號2棟，在13樓樓梯間蹲守。在劉文杰離家開門時，2人持刀將其挾持進入房間。片段顯示，早上9時12分，劉文與35歲疑犯從陽台上同時墜樓，陽台上有搏鬥痕迹。9時17分，31歲疑犯將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墮樓身亡。

經現場勘查，劉文杰家中家具、衣物被大面積翻動，在13樓樓梯間發現疑犯遺留的2個黑色雙肩背包，在背包中發現帶掛鉤的彩色尼龍繩1條、橡膠手套、鉗子等作案工具。經調查，未發現劉文杰及其家人與兩名疑犯在案發前有交集。案件正在進一步偵辦中。