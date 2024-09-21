炸彈擊中華駐黎巴嫩維和部隊營區　設施受損

以色列和黎巴嫩真主黨持續空襲對方，內媒周六（21日）指中國第22批赴黎巴嫩維和部隊多功能工兵分隊營區周邊有多枚航空炸彈爆炸，造成部分設施受損。

爆炸時間為當地周四（19日）下午4時40分左右，爆炸發生後中國維和官兵迅速進入掩體躲避，營區內部分建築的門窗、天花板、鏡子、物品展示櫃等不同程度受損，所幸無人員受傷。

中國常駐聯合國代表傅聰周五（20日）在安理會緊急審議以黎局勢時表示，中方對黎以局勢可能進一步升級深表擔憂，呼籲所有各方保持最大限度的克制。中方對黎巴嫩境內數千部傳呼機、對講機等通訊設備被遠端操縱同時爆炸，造成數千民眾傷亡深感震驚、深表關切，這樣的事聞所未聞，無疑是對一國主權和安全的嚴重侵犯，必須予以最強烈的譴責。中方呼籲進行全面及時的調查，追究策劃者和實施者的責任。中國特別呼籲以色列放下使用武力的執念，立即停止在加薩地帶的軍事行動，立即停止侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，立即停止可能將地區拖入新的浩劫的冒險行徑。中國強烈敦促對以色列有影響力的國家拿出實際行動，制止以色列在錯誤的道路上愈走愈遠。中國支持安理會採取一切必要行動，為緩和以黎局勢、維護中東地區和平穩定做出最大努力。