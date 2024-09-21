傳美將向台提供5.67億美元軍援　迄今最大筆

美國傳媒周六（21日）報道，美國將向台灣提供總值5.67億美元（約44.2億港元）的軍事援助，目前已獲五角大樓同意，預料總統拜登在今個財政年度本月底完結前簽署批准，這將是美國至今最大筆的對台軍援。

多名國會幕僚和一名美國官員透露，拜登政府將使用現有最快的工具向台灣提供援助，即是軍援烏克蘭的方式，直接向台灣交付美軍庫存。該筆援助的金額幾乎是去年3.45億美元（約26.9億港元）對台軍援的兩倍，五角大樓原本制訂的方案金額較細，但與各部門商討後，多名高官認為規模要更大，最終增加至5.67億美元。

軍援將用於資助台灣的軍事訓練、軍事庫存、反裝甲武器、防空和多域態勢感知項目，同時包括無人機項目。無人機是不對稱戰略的關鍵，有助台灣對抗中國大陸更強大的軍事力量。美國官員表示，五角大樓目前還在制訂第三批對台軍援方案，計劃在拜登政府明年1月屆滿前完成。五角大樓及白宮國家安全委員會不評論報道，僅指根據美國長期政府政策，美方有權支持台灣自衞。台灣駐美國代表處發言人稱，對此事無可奉告，台灣將繼續加強防務能力，與美國密切合作，積極維護台灣海峽和印太地區的和平、穩定與繁榮。