路口車禍一死兩傷　祖母不治孫入ICU

山東省青島市轄下平度市近日發生一宗致命車禍，造成1人死亡、2人受傷，事故原因正在調查中。內媒周四（19日）報道，死傷者當中包括一對祖孫，其中嫲嫲身亡，孫兒目前情況嚴重。

網傳現場情況顯示，事發後多人倒臥在地上，包括一名兒童，地上滿布碎片。有民眾攙扶着一名女子到路旁坐下，消防車和救護車趕到現場。另有一輛白色私家車停在路中間，車頭和車尾嚴重損毀。參與現場救援的李女士因曾遭遇車禍，現需依靠輪椅出行。她表示，當時看到孩子倒在地上的還有心跳，至於另一名倒地的大人已經沒有任何反應。孩子家屬其後聯絡她，感謝她在事故現場照顧孩子，並幫忙撥打救援電話。李女士又從家屬了解到，事故中遭遇事故的大人是孩子的祖母，已不幸離世，受傷的孩子則轉入深切治療病房接受治療。

平度市公安局周四就此事發通報稱，周四上午8時50分左右，平度市鳳台街道青島路與福州路路口發生一宗交通事故。29歲男子荊某某駕車與等候交通燈的2輛電動單車相撞，造成上述3人死傷。目前，荊某某已被公安機關控制，排除酒駕、毒駕嫌疑。