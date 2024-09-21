剷除臨收成農作物　鎮政府稱政策調整

內蒙古自治區通遼市開魯縣東風鎮部分林地早年捲入非法集資案，之後被禁止耕作，農戶春天卻繼續播種。直至近期收成時節，鎮政府下令農戶剷除農作物，警方更以涉嫌非法佔用農地罪刑事拘留一名農戶。內媒周六（21日）報道，警方指疑犯自行認罪認罰後剷除農作物。

2004年，蒙古萬里大造林有限公司通過公開承諾「高回報零風險」等手段，向社會銷售45萬多畝林地，非法吸納公眾資金13億元人民幣（約14.3億港元）。由於林地處置未能完全有效解決，內蒙古自治區政府6部門2021年發布聯合文件，允許農戶有條件在有關林地耕作。當地承包戶劉成龍（化名）購買6萬多畝林木及林地經營權，多名村民今年向劉成龍租用林地耕作穀物，8月卻陸續收到鎮政府要求剷除，其中農戶常慶（化名）今年5月29日被警方以涉嫌非法佔用農地罪刑事拘留。

開魯縣林業局周五（20日）解釋，涉案林地絕大多數處於科爾沁沙地，為了加強防沙治理工作，當局去年發出整改方案，嚴禁種植任何糧油作物。開魯縣多位領導曾與劉成龍前往區政府協調，上級政府卻堅持政策不能再變動，而下級政府需協調具體方案。對於2023年文件下發多時，農戶今春仍能播種，開魯縣委相關工作人員指，會依紀依規處理疏漏工作人員。