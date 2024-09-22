中俄第2階段海軍聯演開始　日本海訓練擊退敵方攻擊

俄羅斯太平洋艦隊上周六（21日）公布，俄羅斯與中國海軍軍艦當日在海參崴出海展開「北部·聯合-2024」第二階段演習。

兩國軍艦分隊離開太平洋艦隊總部基地前，艦員們舉行了莊嚴的列隊儀式，宣布第二階段演習開始。俄方指，兩軍將於一周內在日本海水域演練如何擊退敵方從空中、水上和水下環境發動的有條件攻擊，如何進行聯合機動，以及如何在沒有防護的停泊處進行防禦。艦艇水兵亦會進行炮擊、使用防空和反潛武器進行一系列實戰演習。中方指，演習將在日本海及鄂霍次克海相關海域進行，中俄雙方圍繞編隊聯合防空、艦機協同反潛、編隊對海作戰等課目進行紅藍對抗演習，並開展實際使用武器演練。

太平洋艦隊的大型反潛艦潘捷列耶夫海軍上將號和特里布茨海軍上將號、小型反潛艇MPK-82和MPK-107、小型導彈艦龍捲風號參加演習；中國海軍則派出驅逐艦西寧號和無錫艦、護衞艦林毅號和綜合補給艦太湖號。

「北部·聯合-2024」第一階段演習於本月11日至15日展開實兵演練，中俄海空兵力以紅藍對抗、交替指揮的方式，在日本海某海域完成多課目任務，充分檢驗雙方的戰術指揮協同和聯合行動能力。